Kédougou : Afrigold alerte sur l’occupation illégale de son site par des orpailleurs étrangers

Le responsable des ressources humaines de la société minière Afrigold, Boubacar Dangnokho, a dénoncé la présence de milliers d’orpailleurs étrangers illégaux sur son site de Karakhéna, à Kédougou (sud). Il les accuse de causer d’importantes pertes économiques et de mettre en danger les personnes ainsi que les installations.



“Les mineurs étrangers illégaux se trouvent actuellement à l’intérieur du permis Afrigold, ce qui entraîne des pertes incalculables pour l’entreprise et l’État”, a-t-il déploré.



Aucune réaction des autorités face à l’occupation et l’exploitation illégales



Malgré des alertes adressées aux autorités et le dépôt d’une plainte, il a affirmé que l'entreprise n'a constaté aucune réaction. “Mais nous ne constatons aucune réaction des autorités. Nous avons déposé une plainte et demandé des mesures contre l’occupation et l’exploitation illégales de notre permis de Karakhéna par les orpailleurs”, a-t-il indiqué.



M. Dangnokho a souligné que la profondeur de certains des trous miniers artisanaux peut atteindre 100 m en s’enfonçant profondément dans la roche dure, ajoutant que les mineurs utilisent des compresseurs et des explosifs pour extraire les matériaux.



85% des orpailleurs clandestins sont des étrangers



Il a rappelé qu'Afrigold a cédé en 2013 une zone de 27 hectares aux mineurs artisanaux sénégalais, mais a indiqué qu’aujourd’hui plus de 85 % des exploitants sont des étrangers. “Plus de 85% des mineurs artisanaux actifs sur le corridor de Karakhéna viennent du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, du Libéria, de la Gambie, de la Côte d’Ivoire et d’autres régions de l’Afrique de l’Ouest”, a-t-il affirmé.



L’or extrait illégalement pourrait atteindre 10 800 kg en neuf ans



Selon ses estimations, l’or extrait illégalement pourrait atteindre 100 kg par mois, soit 10 800 kg en neuf ans, sans bénéfices pour l’État. Il a ajouté que l’exploitation illégale d’or occupe plus de “4 000 chercheurs d’or originaires de nombreux pays” et qui opèrent sur “une superficie de plus de 5 hectares avec des activités minières atteignant déjà une profondeur de plus de 15 mètres”.



Une situation préoccupante pour la sécurité et l’économie

