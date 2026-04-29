Echéances d’euro-obligation pour l'Afrique subsaharienne : le calme précaire de 2026 avant la tempête de 2028

L’Afrique subsaharienne bénéficie d’une accalmie temporaire avec des échéances d’euro-obligations s’élevant à environ 3,5 milliards USD (0,6 % du PIB), un chiffre en net recul par rapport aux 8 milliards USD de 2025 ; selon le dernier rapport du Groupe de la Banque mondiale intitulé « État des lieux de l’économie africaine », publié en avril 2026.



Toutefois, cette accalmie est trompeuse car les pressions nationales divergent fortement. Si l'Afrique du Sud affiche une résilience relative, le Bénin est en première ligne avec une charge de 565 millions USD, soit 2,1 % » de sa richesse nationale.



L'institution prévient qu'un « principal défi de refinancement se posera en 2027 et 2028 », année où le mur de la dette culminera à 8,6 milliards USD. Des économies comme la Zambie et le Sénégal feront face à des pressions « particulièrement élevées » représentant respectivement « 3,2 % » et « 2,8 % » de leur PIB.



Dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient susceptibles de faire « grimper les primes de risque mondiales », la Banque mondiale presse les États de mener une « gestion proactive de leur passif ».

