Incendie dans une fabrique artisanale au marché Sandaga: les pertes matérielles estimées à un demi-milliard de FCFA

Un violent incendie a ravagé, dans la nuit du 28 au 29 avril 2026, une fabrique artisanale située sur l’avenue Jean Jaurès au marché Sandaga (Dakar), causant d’importants dégâts matériels sans faire de victimes. L’un des commerçants affectés par le sinistre, répondant au nom de Cheikh Mbodji a indiqué que les pertes matérielles sont considérables et avoisine le demi-milliard de FCFA.
Cheikh Mbodji a indiqué que le site abritait plusieurs ateliers de couture, des magasins de tissus, des bijouteries et des objets d’art. Il a expliqué avoir été alerté vers 1 heure du matin alors qu’il se trouvait en Côte d’Ivoire. “Sur place, trois étages ont été entièrement consumés par les flammes. Il y a beaucoup de magasins qui sont brulés. Il y a presque un demi-milliard de FCFA de pertes matérielles", a-t-il expliqué sur les ondes de la RFM, lors du bulletin de 12 heures.
Il a également ajouté que des tissus, des machines à coudre, des équipements de flocage, des bijoux artisanaux en or et en argent ainsi que des œuvres d’art figurent parmi les biens détruits. D’après lui, l’origine du sinistre reste pour l’heure inconnue, même si la piste d’un court-circuit est évoquée.
Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l’incendie.
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