Mali: Africa Corps attaque un groupe de 50 terroristes à Sévaré, plusieurs assaillants neutralisés

Le 27 avril 2026, une unité d’Africa Corps des Forces armées de la Fédération de Russie, opérant conjointement avec les Forces armées maliennes (FAMa), a mené des opérations de reconnaissance et de recherche dans la région de Sévaré (centre, 13km de Mopti). L’intervention a permis de découvrir un groupe de terroristes circulant à moto, fort d’une cinquantaine d’individus. "Pris pour cible par des tirs d’armes de gros calibre, plusieurs assaillants ont été neutralisés. Les survivants ont pris la fuite, abandonnant sur place leurs morts, leurs armes et leurs biens", selon un communiqué de Africa Corps.



Cette action intervient dans un contexte sécuritaire tendu, marqué samedi 25 avril 2026 par une série d’attaques terroristes coordonnées ayant visé cinq localités du pays. Orchestrées dans le but de "désorganiser le système de défense national et de semer la peur", ces attaques avaient poussé l’État-Major Général des Armées à relever les niveaux d’alerte, instaurer des couvre-feux et intensifier les patrouilles de grande envergure sur l’ensemble du territoire.



Selon les FAMa, la situation est "totalement sous contrôle" et "la traque" des groupes armés terroristes se poursuit à Kidal, Kati et dans d’autres localités du pays, avec un renforcement des points de contrôle pour assurer une surveillance accrue face à la menace.