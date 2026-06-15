​Diamniadio : les victimes présumées d’un litige foncier dénoncent de faux documents et interpellent le procureur

A Diamniadio (est), plusieurs familles qui ont acquis leurs terrains de « manière légale » auprès de propriétaires eux-mêmes détenteurs de droits reconnus depuis plusieurs générations, sont confrontées à un litige foncier.



« Il y a des gens qui ont acheté leur terrain pendant des générations et qui l'ont acquis de façon légale, qui ont vendu légalement leur terrain à d'autres personnes. Ces personnes-là, après avoir occupé plus de 15 ans, du jour au lendemain, une personne vient de nulle part et dit que le terrain lui appartient. Et c'est l'État qui les a allégés ça », a déclaré Pape Diouf, le porte-parole du Collectif sur la Rfm.



Face à cette situation, il a indiqué que les concernés ont saisi les autorités notamment la gendarmerie, sans obtenir de solution. Il a lancé ainsi un appel au procureur de la République pour qu’une enquête soit ouverte. « Nous ne demandons que l’application de la loi. Si cette personne détenait des documents légaux, nous accepterions de nous soumettre à la décision de justice », a soutenu Pape Diouf.



Pape Diouf a soutenu par ailleurs que les documents fonciers présentés comporteraient des anomalies. « Aujourd'hui, on parle de titres fonciers. Quand on a su que ce n'était pas un titre foncier, c'est ça même qui nous a révoltés (…) Mais quand on a découvert que c'était un bail, ça nous a un peu nuancés. Ce bail-là, en plus, était faux. C'était un bail qu'on lui avait donné du moins sur le 84-56.

C'est à 4 ans que ce bail-là a été enregistré pour ne plus créer le 84-60. Et c'est ça qui nous révolte », a-t-il déploré.



Selon lui, plusieurs personnes avaient accepté des indemnisations en pensant que les titres produits étaient réguliers. « Beaucoup de personnes ont même accepté de prendre l'argent parce qu'elles pensaient que le gars avait un titre foncier », a-t-il regretté », a avancé Pape Diouf.