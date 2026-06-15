Jaxaay : un nouveau-né retrouvé sans vie dans un patio, une enquête ouverte

Dans la banlieue de Dakar, ce 14 juin 2026, les habitants de Jaxaay se sont réveillés avec une nouvelle tragique. Vers 7 heures, B. Tall, résident de la localité, s’est présenté au commissariat pour signaler la présence d’un nouveau-né dans le patio de son domicile, selon les informations de Libération.



Dépêchés sur place, les enquêteurs ont découvert le corps d’un bébé de sexe féminin, enveloppé dans deux sachets plastiques et abandonné dans la cour de la maison. Selon les déclarations de B. Tall, la découverte remonte à 5h30, alors qu’il se préparait pour ses ablutions.



L’examen préliminaire du corps n’a révélé aucune trace apparente de violence. Aucun indice exploitable ni trace de sang n’a été relevé sur les lieux ou aux alentours.



La dépouille a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transférée à la morgue pour une autopsie, sur réquisition du parquet. Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a été saisi du dossier.



Une enquête a été ouverte afin d’identifier l’auteur de l’abandon et d’éclaircir les circonstances exactes du décès du nouveau-né.