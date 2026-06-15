Koussan: de violents affrontements enregistrés suite à une tentative d’expulsion de Sénégalais d’origine malienne

Une vive tension a éclaté, ce 15 juin 2026, dans la localité de Koussan, située dans la région de Tambacounda (est), après l’intervention de gendarmes venus exécuter une mesure administrative d’expulsion visant plusieurs familles sénégalaises d’origine malienne.



Selon les informations de la Rfm, les forces de l’ordre auraient été déployées pour ramener ces habitants à la frontière. « La situation qui prévaut à Koussan est inquiétante. Des Sénégalaises d'origine, après une longue saison au Mali, sont rentrées. Malheureusement, le préfet leur a demandé de quitter et de retourner alors qu'ils sont nés ici. Après plusieurs jours de négociations, ils ont regagné leur domicile. A notre surprise, les gendarmes à bord de leur véhicule sont venus les chercher ce matin, 15 juin, pour les ramener à la frontière », a déclaré Absa Diaby, porte-parole des familles.



Selon elle, cette décision a immédiatement provoqué la colère et l’opposition ferme des populations concernées. « Ce qui a suscité la colère des habitants, qui ont commencé à lancer des billets aux gendarmes », a-t-elle affirmé.



Face à cette escalade, les populations appellent à une intervention urgente des autorités, notamment du président Bassirou Diomaye Faye, afin d’éviter « que le pire ne se produise ».



Le président du conseil départemental dénonce une « décision illégale »



Le président du conseil départemental de Goudiry, Djimbo Souaré, est monté au créneau pour dénoncer fermement cette décision qu’il qualifie « d’illégale et contraire aux principes d’un État de droit ». Il a dit avoir été alerté par des chefs de village concernant une opération visant une cinquantaine de personnes, majoritairement des enfants, installées dans la zone après un retour du Mali.



Selon ses explications, ces personnes seraient des Sénégalais ayant vécu plusieurs années au Mali avant de revenir s’installer dans leurs villages d’origine, avec l’appui des communautés locales et de certaines autorités administratives. Il a affirmé qu’après une première phase de retour et de réinstallation, les populations concernées avaient été intégrées dans leurs localités depuis plusieurs mois.



Le responsable local a également déploré qu’aucune notification claire n’ait été donnée avant la reprise de la procédure d’expulsion. Il a soutenu que la décision est intervenue « du jour au lendemain », sans concertation suffisante avec les autorités locales ni prise en compte de la situation des familles concernées.