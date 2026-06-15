Mondial 2026 : «La délégation se porte bien et le Sénégal vise la finale», affirme la ministre Djiréye Clotilde Coly

La nouvelle ministre des Sports du Sénégal, Djiréye Clotilde Coly, est actuellement aux États-Unis pour suivre les préparatifs et le parcours de son équipe nationale à la Coupe du monde de football 2026. En marge du Forum Sénégal Rek, organisé dimanche 14 juin à Rutgers University – NJ, elle s’est voulue rassurante quant à l’état d’esprit du groupe ainsi que ses objectifs dans la compétition.



«La délégation se porte bien. J’ai eu à échanger avec les responsables, que ce soit au niveau de la Fédération ou de l’équipe nationale, et les retours que j’ai eus sont plutôt très positifs», a-t-elle déclaré, dans des propos rapportés par la RTS.



La ministre a par ailleurs révélé le but visé par son pays au cours de cette compétition mondiale. «L’objectif du Sénégal, je pense que c’est d’aller le plus loin possible. Aller le plus loin possible, pour nous, c’est de jouer la finale», a-t-elle affirmé.



Logé dans le groupe I, le Sénégal entame la compétition par un choc face à la France, demain, mardi 16 juin, au stade de New York (19h00 GMT). Les protégés de Pape Thiaw affronteront ensuite la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey (00h GMT). Ils boucleront la phase de poules face à l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto (19h00 GMT).