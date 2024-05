​Diminution de note à l’UCAD : l'amicale des étudiants de la FASEG décrète une grève de 48h renouvelable

L'amicale des étudiants de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (FASEG) confrontée à des problèmes de note a fait face à la presse ce lundi, pour exiger de l’administration le rétablissement des étudiants dans leur droit. En effet, après les proclamations des résultats provisoires, des étudiants qui avaient passé l’examen sont marqués absents. D’autres qui avaient la moyenne se retrouvent avec une note de 04. Face à ces problèmes, l'amicale des étudiants de la FASEG a décrété une grève de 48h renouvelable pour exiger l’administration a repoussé les rattrapages jusqu’à lundi prochain pour régler le problème.



« Nous sommes là aujourd'hui pour faire un blocage des rattrapages que l'administration a voulu forcer. Depuis le début, à la sortie de la crise, nous avons passé des examens. L'Ucad à une nouvelle plateforme et là nous avons constaté que cette plateforme est bourrée d'erreurs. Il arrive qu'un étudiant qui passe son examen, et qui a une note, on lui met absent. Parce qu'il y a des délibérations provisoires, des réclamations et enfin des délibérations définitives. Et lors des délibérations définitives, l'étudiant se rend compte que ses réclamations n'ont pas été prises en compte. Soit il se retrouve avec une note de 04 alors qu'il avait 13, soit il est marqué absent. Donc l'étudiant valide lors de la délibération provisoire et au moment de la délibération définitive, il ne valide pas », a déclaré Samba Sy président de la commission pédagogique de l'amicale des étudiants de la Faculté des sciences économiques et de Gestion de l'université cheikh Anta Diop de Dakar (Faseg).



Poursuivant ses propos, Monsieur Sy prévient que si les négociations n’aboutissent pas, ils vont encore prolonger leur grève pour paralyser le processus pédagogique. « Vu ces cas de fugue là, nous avions demandé à l'administration de repousser ces examens de rattrapage jusqu'à lundi prochain pour trouver des solutions, recenser l'ensemble de ces problèmes de note. L'administration veut forcer ces examens là, et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Car nous sommes une amicale élue, légitime. Nous avons nos droits. Nous négocions, et si la négociation ne passe pas, nous irons en grève. Nous allons bloquer tout processus pédagogique », dit-il.



Se voulant plus claire, Samba Sy a ajouté : « Aujourd'hui, nous avons décrété 48h de grève et mercredi encore nous allons revenir pour prolonger cela. J'avais demandé la dernière fois au doyen, même si c'était un seul étudiant, il ne faut pas passer cette étape sans pour autant rétablir la note de ce dernier. Il m'a dit qu'on ne revient pas avec un étudiant. Je lui ai donc demandé, vous allez sacrifier cet étudiant ? Il m'a répondu oui, je vais le sacrifier. Le doyen m'a dit que si c'est minime, il est prêt à le sacrifier. Nous étudiants, nous les 50 délégués de la FASEG, nous ne sommes pas prêts à sacrifier un seul étudiant. Nous irons jusqu'au bout. Ils ont une part de responsabilité. Car le problème se trouve à tous les niveaux, trois à quatre facultés ont été touchées ».