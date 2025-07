Roi Philippe de Belgique: la situation à Gaza est "une honte pour l’humanité toute entière"

"La situation actuelle à Gaza n’a que trop duré. Elle est une honte pour l’humanité toute entière". C’est ce qu’a déclaré le roi Philippe de Belgique dans son traditionnel discours prononcé à l’occasion de la Fête nationale du 21 juillet.



Le souverain estime également que l’Europe doit affirmer davantage son leadership et incarner une alternative crédible à la loi du plus fort, rapporte le site vrtnews (Flandreinfo).



Le traditionnel discours prononcé par le Roi, la veille de la Fête nationale du 21 juillet, a été presqu’entièrement consacré aux conflits violents dans le monde. Le roi Philippe s’est montré particulièrement ferme en ce qui concerne le conflit à Gaza, souligne le même média.



"Je joins ma voix à tous ceux qui dénoncent les graves dérives humanitaires à Gaza, où des innocents meurent de faim et tombent sous les bombes, étouffés dans leur enclave", a-t-il déclaré.



"La situation actuelle n’a que trop duré. Elle est une honte pour l’humanité toute entière. Nous soutenons l’appel du Secrétaire général des Nations unies à mettre fin immédiatement à cette crise insoutenable", a encore souligné le roi de Belgique.



Le Roi estime, en outre, que l’Europe "doit affirmer davantage son leadership et s’imposer comme un rempart et une alternative fiable au rapport de force brutal dont nous sommes les témoins aujourd’hui. En restant fidèle à ses valeurs : la démocratie, la justice et le droit".



Enfin le Roi fait également allusion à la guerre en Ukraine, "où la population résiste avec un courage remarquable. Il est essentiel de continuer à soutenir avec détermination les Ukrainiens, qui luttent pour leur souveraineté, et ce faisant, défendent aussi la nôtre", rapporte le même média.