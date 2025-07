Dakar : Fermeture temporaire de l'Autoroute à péage pour travaux d'éclairage

La circulation sur l'Autoroute à péage sera temporairement interrompue entre Rufisque-Ouest et Rufisque-Est (section Keur Ndiaye Lo – Sédima) pour permettre la réalisation de travaux d'éclairage. Selon le document parvenu à PressAfrik, la circulation sera interdite dans les deux sens aux dates et heures suivantes : du mardi 22 au vendredi 25 juillet 2025 inclus, de 22h00 à 06h00 ; du mercredi 30 juillet au vendredi 1er août 2025, de 22h00 à 06h00 ; du mardi 5 au jeudi 7 août 2025, de 22h00 à 06h00.



Des itinéraires de déviation seront mis en place. Les usagers venant de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) et se dirigeant vers Dakar devront emprunter la sortie n°10 de Rufisque-Est pour rejoindre le réseau secondaire, et pourront reprendre l'autoroute à partir de l'entrée n°9 de Sédima. Inversement, les usagers venant de Dakar et se rendant à l'AIBD devront emprunter la sortie n°9 de Zac Mbao et pourront reprendre l'autoroute à partir de l'entrée n°10 de Rufisque-Est.



Les préfets des départements de Pikine, Keur Massar et Rufisque, le Commandant de la Légion Ouest de Gendarmerie et le Directeur général de la SECAA sont chargés de l'exécution de cet arrêté. Une signalisation appropriée sera mise en place pour assurer la sécurité des usagers.