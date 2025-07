CORRUPTION CROISIÈRE AU SÉNÉGAL (Par Papa S Traoré)

L'esprit de développement global se fonde sur le prince de lutte contre la corruption proprement dite.



Quoi qu'il en soit, c'est un phénomène réel qui dépouille la noblesse humaine et semant une indignité exclusive au cœur des rapports sociaux.



Tristement, les pays sous-développés, vibrent d'une sonorité de pauvreté volumineuse. Cet effet sonore attire les brillantes contraintes économiques et financières de façon acoustique.



C'est une réalité sociétale qui affecte les affaires socio-économiques, en accommodant une atmosphère onirique des hautes visions d'émergence.



Nous n'accréditons aucun chiffre simplifié, mais par perception, nous constatons une évolution explosive au Sénégal.



Selon l'indice de perception de corruption (IPC), le Sénégal atteint une progression de 45/100, en 2024, publié par Transparency International.



Le pays de la teranga se classe 69e sur 180 pays selon l'indice le. plus récent, sachant que chaque temps additionne une valeur ajoutée.



À mes yeux, sachez que les corrupteurs vont se multiplier davantage pour perpétuer la tendance.



À cet effet, tant que le système demeure pauvre, tant que l'exploitation des faibles chemine, tant que l'injustice sociale règne et tant que l'inégalité perdure, n'osons mettre l'incorruption à la UNE.



Au demeurant, les corrupteurs charmeront les régimes générationnels, les corrompus siffleront une mauvaise fin. De grâce, prenons cet élément pour les éventuels titres.



SITUATION MONSTRUEUSE DU NIVEAU DE CORRUPTION AU SÉNÉGAL



Le cas du Sénégal en est une parfaite illustration pour dénoter le nombre exponentiel de corruptions, ravageant toutes les matières admises et valeurs acquises.



C'est comparé à une pluie torrentielle ou tornade ou ouragan ravageur. Nul ne peut configurer un bon diaporama face à ce fou fléau.



En vérité, Il n'y a aucun secours saisissable à part oser dire '' luttons contre la corruption '' dans un contexte bouleversant.



Tous les acteurs, secteurs ou facteurs sont d'origine corruptibles, corrompus et de nature corruptogène.



Ce n'est pas une simple monstration, mais une vibrante réalité incontestable.



Nous estimons démontrer la corruption sous l'angle effectif de développement.



CAUSES MONUMENTALES DE LA CORRUPTION AU SÉNÉGAL



Au Sénégal comme dans les pays les moins avancés, la corruption dégénère les situations sociopolitiques et déstabilise tous les agrégats économiques ou monétaires en démoralisant l'esprit des valeurs culturelles, cultuelles et traditionnelles d'une nation.



Plusieurs faits et phénomènes justifient la cause :



Mal gouvernance

Ingérence

Manque de vision

Incompétence de saisir

Dépenses budgétaires irréfléchies Administration incohérente

Irrégularité

Instabilité économique

Régime monétaire instable Inégalité socio-économique

Taux de pauvreté précoce

Forte dépendance de don budgétaire

Impuissance monétaire

Mal utilisation des dépenses sociales

Économie extravertie.



Malgré les prouesses que nos prédécesseurs ont pu fournir pour contrer ladite corruption, ce phénomène, coupe le pont de l'espoir et arrondit le chiffre terrifiant.