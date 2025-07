Lutte : la mère de Siteu rend visite à Balla Gaye 2

Au lendemain de l'affrontement entre Siteu et Balla Gaye 2, l'heure est désormais à la courtoisie. La mère du lutteur de Lansar s’est rendue au chevet de Balla Gaye 2, blessé au genou, pour lui témoigner son soutien et transmettre un message de paix.



« Nous devons regarder devant nous. La lutte n’est qu’un jeu, une fois le combat terminé, tout s’arrête. Nous devons nous comporter comme une même famille. Siteu est ton petit frère, il te respecte profondément. C’est pourquoi je suis venue te voir. Je t’ai toujours apprécié, tu restes mon lutteur. Je prie pour ta guérison et te souhaite la paix », a-t-elle déclaré avec émotion.



Poursuivant, elle a confié : « J’ai toujours voulu te rencontrer, mais Dieu en a décidé ainsi. Je te souhaite un avenir plein de succès ».



Touché par cette marque d’attention, Balla Gaye 2 a exprimé toute sa gratitude : « Votre visite est une preuve de grandeur d’âme. Elle ne me surprend pas, car vous êtes une mère au grand cœur. Siteu me dit souvent que je suis votre lutteur. Je lui souhaite également une belle carrière. Merci maman, je vous souhaite bonheur et longévité ».