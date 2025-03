​Drame à Kolda : un enseignant et son épouse périssent dans un accident de la route

Kolda est en deuil après un tragique accident de la circulation survenu ce lundi 10 mars aux environs de midi. Un enseignant et son épouse ont perdu la vie , à hauteur du centre délocalisé de l’Université Assane Seck de Kolda.



Le couple, circulant à moto en provenance de Kolda, a été violemment percuté par un véhicule 4x4 roulant en sens inverse. La violence du choc n’a laissé aucune chance aux victimes, qui sont décédées sur le coup. Après l’impact, le véhicule a poursuivi sa course incontrôlée avant de s’écraser contre un arbre dans la forêt, causant deux blessés graves parmi ses passagers.



Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Kolda et les sapeurs-pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux. Après le constat, les blessés ont été évacués vers l’hôpital régional de Kolda pour une prise en charge d’urgence, tandis que les corps sans vie des deux conjoints ont été transportés à la morgue du même établissement.



La victime masculine, un jeune professeur de portugais au CEM de Ngocky, dans l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Kolda, n’avait pas encore 30 ans. Selon un proche de la famille, il venait de se marier en décembre dernier, rendant la tragédie encore plus poignante.



Cet accident relance le débat sur l’insécurité routière dans la région . Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.