​Drame à Thiaroye-sur-Mer : Un jeune footballeur poignardé à mort avec un couteau de 100 francs

Un drame a secoué le quartier «Médina Niang Oryx» à Thiaroye-sur-Mer dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 janvier 2025. Abdou Faye, un jeune footballeur prometteur âgé de 16 ans, a tragiquement perdu la vie après avoir été poignardé par A. Diaw, frère aîné d’un jeune qu’il avait affronté lors d’une bagarre la veille.



Selon L'Observateur, tout a commencé par une dispute entre Abdou Faye et le jeune frère d’A. Diaw, qui s’est soldée par une bagarre. Vaincu, le jeune garçon s’est réfugié chez lui pour raconter l’incident à son frère aîné, A. Diaw. Ce dernier, furieux, a décidé de venger son cadet.



Le dimanche 12 janvier, lors d’une cérémonie rassemblant de nombreux habitants, le présumé meurtrier a guetté sa cible. Après une première altercation où des témoins ont réussi à calmer la situation, A. Diaw a discrètement acheté un couteau de 100 francs dans une boutique voisine et s’est fondu dans la foule. Quelques instants plus tard, il s’est précipité sur Abdou Faye et l’a poignardé en pleine poitrine avant de prendre la fuite.



Grièvement blessé, Abdou Faye a tenté de rejoindre sa maison située à quelques mètres. Selon des témoins, il a crié à sa mère : « Maman, j’ai été poignardé, je vais mourir. » Peu après, il s’est effondré dans la rue malgré des tentatives pour stopper l’hémorragie. Transporté d’urgence à l’hôpital de Pikine, il a succombé à ses blessures une demi-heure après son admission.



Le présumé meurtrier sauvé de la foule



Après l’attaque, A. Diaw a cherché refuge dans une maison, poursuivi par une foule en colère réclamant justice. « À mort ! » scandaient les habitants, exigeant que le présumé meurtrier leur soit livré. Alertés, les gendarmes de Thiaroye sont intervenus à temps pour éviter un lynchage. Le présumé meurtrier a été placé en garde à vue.



Cet incident tragique a suscité une vive émotion à Thiaroye-sur-Mer, où les habitants pleurent la perte d’un jeune au talent prometteur. Birane Niang, délégué du quartier, a profité de l’occasion pour dénoncer les cérémonies tardives, souvent sources de conflits : « Ces événements nocturnes favorisent l’insécurité. L’autorité doit prendre des mesures pour y mettre fin. »