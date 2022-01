​Drame à la plage de Yoff Tonghor : le corps d’un homme égorgé retrouvé sur la plage

La plage de Yoff Tonghor a été lieu d’un crime, cette nuit. Un homme âgé de plus quarantaine d’années a été atrocement tué lors d’une bagarre qui l’opposait à un autre jeune. Le présumé meurtrier surnommé « Noreyni » décrit par les témoins comme un bagarreur très sanguinaire lui a tranché la gorge lors de la bataille. « Par trois fois, on s’est bagarré. Il était venu chez moi et il m’a volé mon téléphone. Il s’est bagarré avec beaucoup de jeunes, ici », témoigne un jeune pêcheur.



D’après les informations de la Rfm, le présumé meurtrier a été arrêté par la gendarmerie de la Foire qui a ouvert une enquête. Le corps sans vie de la victime, originaire de la ville sainte de Touba a été évacué par les sapeurs-pompiers.