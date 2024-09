Législatives du 17 novembre : la DGE convie les mandataires des parties prenantes à un atelier de partage ce dimanche

Pour le bon déroulement des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, le Directeur général des Elections porte à la connaissance des mandataires des partis politiques légalement constitués, des coalitions de partis politiques légalement constituées et les entités regroupant des personnes indépendantes, désireux de participer aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, que ses services organisent le dimanche 22 septembre 2024, à 10 heures à la Maison de la presse Babacar Touré un atelier de partage sur le thème constitution et dépôt de dossiers de candidatures.



Le communiqué de la DGE précise que chaque liste de candidats å la candidature sera représentée par un mandataire dûment désigné et un informaticien, au besoin.