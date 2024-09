Tournée agricole dans le Kassa : le roi de Mlomp Sibilé Sambou bénit Mabouba Diagne

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne a entamé depuis le 17 septembre une tournée dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou (sud). L'étape de Kassa en basse Casamance a été très riche en expérience pour le ministre et sa délégation. Le ministre Mabouba Diagne reçu par le roi de Mlomp Sibilé Sambou a été bien accueilli par ce dernier.



Dans son adresse le porte-parole du roi a exprimé toute sa reconnaissance à l'endroit du ministre et de son équipe. "Vous êtes le premier ministre de l'agriculture du Sénégal à nous rendre visite pour s'enquérir de notre situation et de voir ce que nous faisons dans le secteur de la riziculture", a fait savoir le porte-parole du roi.