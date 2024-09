Urgent : la convocation de Lat Diop à la DIC confirmée

Lat Diop est bel et bien convoqué à la Division des investigations criminelles (DIC), demain à 10 heures précises. PressAfrik est à mesure de confirmer la convocation de l'ancien ministre des sports et ex directeur de la Lonase.



D'après nos informations, Lat Diop demeurant à Hann Mariste est prié par le Commissaire Principal, chef de la DIC de se présenter à la DIC le 21 O9 à 10 heures 00 mn pour affaire le concernant.



Un peu avant cette publication, contacté par nos soins, Lat Diop avait n'avait ni confirmer ni infirmer sa convocation. Préférant user le verve d'un sénateur romain, il a avait déclaré : "je ne suis pas avec le peuple, je suis du peule".