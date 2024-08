​Émigration irrégulière : 76 migrants, dont 55 Sénégalais interceptés par la marine nationale

La marine nationale sénégalaise a intercepté dans la soirée du 26 août une pirogue contenant a son bord 76 migrants. L’embarcation a été interceptée à 80 km au large de Dakar par le Patrouilleur de Haute Mer Walo, a informé sur X, la direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA).



Cependant, parmi ces "migrants, il y avait 55 Sénégalais et des étrangers, dont 7 Gambiens, 11 Guinéens, 2 Maliens et un Bissau-Guinéen. À noter que 6 femmes et 7 enfants étaient à bord de l’embarcation", renseigne la DIRPA.