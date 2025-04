S'estimant victime de licenciements abusifs : le Rassemblement des travailleurs du Sénégal annonce une marche rouge pour le 11 avril

Un groupe de travailleurs du Sénégal organisera, le 11 avril prochain une manifestation intitulée "marche rouge" pour dénoncer ce qu'ils appellent les licenciements abusifs dont ils se disent victimes. Tous ayant en commun d’avoir été limogés de leurs postes, ces travailleurs ont décidé de s'unir et de faire entendre leur voix à travers cette action de protestation.



La marche débutera à 15 h, au rond-point Abass Ndao, et prendra fin au rond-point de la Poste de Médina, à Dakar. Selon les organisateurs, l’objectif de cet événement est de mettre en avant les conditions qu’ils jugent injustes auxquelles de nombreux travailleurs au Sénégal sont confrontés. Ils se battent contre ce qu’ils qualifient de "phénomène des licenciements abusifs et du recrutement sélectif par l'État".



"Nous dénonçons les licenciements abusifs des travailleurs du Sénégal. Non au recrutement sélectif de l'État du Sénégal", ont affirmé les organisateurs. Ces derniers ont précisé que cette marche représente une réponse aux pratiques qu’ils considèrent comme inacceptables et nuisibles pour les travailleurs.