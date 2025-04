Droits de douane: Trump suspend les taxes réciproques pour 90 jours, mais les augmente à 125% pour la Chine

«

Du fait du manque de respect de la Chine à l'égard des marchés mondiaux (...), j'augmente les droits de douane sur la Chine à 125%dans le même temps, du fait de la volonté de plus de 75 pays de négocierune pause de 90 jours et des droits réciproques substantiellement réduits durant cette période, de 10%, également effectifs immédiatement

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a de nouveau dénoncé la Chine pour justifier d'une nouvelle hausse des droits de douane contre Pékin voulue par Donald Trump. « La Chine est l'économie la plus déséquilibrée de l'histoire moderne et ils sont la principale source des problèmes commerciaux des États-Unis et, en effet, ils sont un problème pour le reste du monde », a déclaré Scott Bessent à la presse devant la Maison Blanche, estimant que les droits de douane américains avaient entraîné l'envoi massif de produits chinois à bas prix vers l'Europe.



La Chine réplique avant cette nouvelle augmentation

Ce revirement intervient en plein tumulte financier dans le monde. La dette américaine elle-même a été chahutée. LesÉtats-Unis avaient commencé il y a quelques heures seulement, à 4 heures TU, à prélever des surtaxes douanières sur les produits de 60 partenaires commerciaux - avec un taux de 20% par exemple sur les produits européens, 24% sur les marchandises japonaises - , avec un traitement déjà particulièrement brutal de la Chine (104%).







La deuxième puissance mondiale avait répliqué du tac-au-tac, annonçant qu'elle porterait ses surtaxes de rétorsion contre les produits américains à 84%, et non pas à 34% comme initialement prévu, à partir de jeudi à 12 h 01 heure chinoise (04 h 01 TU). « Nous continuerons à prendre des mesures fermes et vigoureuses pour sauvegarder nos droits et intérêts légitimes », avait prévenu un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois.



Une riposte de l'Union européenne

Visée depuis mi-mars par des droits de douane américains de 25% sur l'acier et l'aluminium, l'Union européenne a adopté ce mercredi 9 avril ses premières mesures de riposte, contre plus 20 milliards d'euros de marchandises « made in USA » soigneusement sélectionnés : soja, volaille, riz, bois, motos… Elle avait laissé entendre que d'autres mesures devant répondre aux droits américains de 20% imposés sur l'ensemble de ses marchandises pourraient être révélées la semaine prochaine.







L’Union européenne s'était toutefois dite prête à suspendre ses droits de douane « à tout moment » en cas d'accord « juste et équilibré » avec Washington, cela avant que le président américain ne fasse marche arrière.



La bourse de New York, qui avait plongé récemment à cause de la guerre commerciale déclenchée par la Maison Blanche, a immédiatement bondi à l'annonce de cette pause. Le Nasdaq a gagné plus de 10%. Le cours du pétrole, déprimé par les risques de récession, est reparti à la hausse.