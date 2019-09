​Faible mobilisation de Aar Li Nu Book: Abdourahmane Sow accuse les Sénégalais d’être leur propre problème

Le secrétaire général du Cos M23, Abdourahmane Sow s'en est pris au citoyens sénégalais, lors d'une nouvelle manifestation ce vendredi 13 septembre de la plateforme Aar li Nu Book qui peine toujours à drainer une forte mobilisation des jeunes pour exiger plus de transparence dans la gestion des ressources pétrolières et gazières.



"Il faut qu'on admette que le problème que nous avons ici au Sénégal, ce sont pas nos gouvernants. En réalité ce sont les citoyens en soi. Pensant que nous nous battons pour un bien commun, certains sont en train de faire du thé", déplore-t-il devant la petite foule au rond point Rts.



Selon, ceux qui se revendiquent musulmans ne sont pas de bons musulmans et ceux qui se revendiquent chrétiens ne sont pas de bons chrétiens ainsi que les différentes confréries religieuses, car ils manquent d'être de bons exemples dans ce pays. Sow a invité les jeunes à prendre part à la manifestation pour défendre les causes communes.