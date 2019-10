​Falsification des contrats d’hébergement : un Sénégalais arrêté en Espagne

Un gang d'étrangers spécialisé dans la falsification de contrats d'hébergement et de logement a été démantelé à Bilbao en Espagne. Le cerveau de la bande, un Sénégalais de 31 ans, le seul à être incarcéré, est accusé de "crime contre les droits des citoyens étrangers".



La bande, composée de sept (7) individus âgés de 30 à 61 ans, a été interceptée par la police espagnole, avec la collaboration du conseil municipal de Bilbao. Le journal « Les Echos » qui donne l’information, renseigne que le cerveau de la bande, le Sénégalais, était chargé de fournir les documents falsifiés avec la signature de propriétaires d'appartements fantômes.



Le journal indique qu'il est incarcéré tandis que ses compagnons d'infortune (issus du Maroc, de l'Algérie et du Bangladesh) ont purement et simplement été libérés.