BFEM 2025 : la région de Matam en tête avec un taux de réussite de 91,97 %

La région de Matam s’est illustrée lors de la session 2025 du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM), en affichant un taux de réussite de 91,97 %. Selon les données fournies par la Direction des Concours et Examens, elle occupe la première place parmi les 16 Académies et les 14 régions du pays, avec un taux d’admission de 91,57 %.



Sur les 5 299 candidats inscrits, 5207 ont effectivement composé, soit un taux de présence de 98,26 %. Le premier tour a permis à 3126 élèves d’être admis, représentant 60,03 % des présents. Le second tour a vu la réussite de 1 663 candidats supplémentaires.



Au total, 4789 élèves ont décroché leur diplôme, dont 3098 filles, soit 64,68 % des admis pour cette session 2025.