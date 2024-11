​Fass Mbao: un camion écrase la tête d'un conducteur de vélo

Un terrible accident s’est produit hier, lundi 25 novembre, sur le pont de Mbedd, à Fass Mbao, en banlieue dakaroise. Un cycliste a tragiquement perdu la vie après que sa tête a été écrasée par un camion gros porteur. L’incident s’est produit lorsque le cycliste est tombé sur la chaussée, juste devant le camion qui roulait derrière lui. Le chauffeur du camion a été placé en garde à vue et est poursuivi pour homicide involontaire par accident de la circulation.



Selon le journal Les Échos, P.A. Lakhone, le cycliste, se dirigeait vers l’intersection de Tally Boubess, dans le sens rond-point Tally Mame Diarra–Fass Mbao. Il roulait sur son vélo, tandis qu’un camion gros porteur chargé de béton suivait derrière lui. Tous deux avançaient sur le pont enjambant les rails.



Alors qu’il pédalait en direction du centre commercial Al Makhtoune, le cycliste a soudainement heurté un tas de sable sur la chaussée. Perdant le contrôle de son guidon, il a chuté sur la route. Le camion, arrivant à ce moment-là, n’a pu éviter l’accident. Les roues avant du poids lourd lui ont écrasé la tête, et le corps du cycliste, ainsi que son vélo, ont été traînés sur une courte distance avant que le chauffeur, alerté par des passants et d’autres automobilistes, ne freine.



Les témoins décrivent une scène atroce. Le corps du cycliste était coincé sous le camion, et ses restes éparpillés sur la route. Alertés, les policiers se sont rapidement rendus sur les lieux pour effectuer les constatations nécessaires. Ils ont saisi les papiers du chauffeur et du véhicule, avant d’immobiliser le camion au poste de police.



Les sapeurs-pompiers, arrivés peu après, ont procédé à la récupération du corps mutilé du défunt. Ses restes ont été transportés à la morgue de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour une autopsie.