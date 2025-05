Groupe Emedia : les travailleurs exigent le paiement de 11 mois de salaires impayés après un financement de l’ADEPME

Dans un communiqué publié ce week-end, le Synpics-Emedia exige que cette enveloppe soit immédiatement utilisée pour éponger les 11 mois d’arriérés de salaires que la direction doit toujours à ses employés. Le syndicat déplore une situation devenue « intenable » pour les journalistes, techniciens et autres personnels du groupe média.



« Nous restons mobilisés pour la défense des droits et de la dignité des travailleurs du groupe », souligne le communiqué, alors que les tensions entre la direction d’Emedia et ses employés se sont accrues ces derniers mois, sur fond de difficultés financières persistantes.



Ce nouvel appel des travailleurs intervient alors que le financement public vise, selon l’ADEPME, à soutenir la relance économique et la structuration des entreprises en difficulté. Mais pour les employés d’Emedia, les priorités sont claires : « Pas de relance sans justice sociale ».