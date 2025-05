Vague de licenciements : Cheikh Diop de la CNTS/FC s'engage à défendre chaque dossier pour obtenir la réintégration

Cheikh Diop, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Forces du Changement (CNTS/FC), a pris la parole sur la vague de licenciements qui frappe actuellement le pays. Face à l’ampleur du phénomène, le leader syndical a rappelé la responsabilité de son organisation d’« encadrer tous les cas » afin d’éviter que les travailleurs licenciés ne sombrent dans la précarité.

« Beaucoup de chiffres circulent : certains parlent de 30 000 licenciements, d’autres évoquent des chiffres encore plus élevés. Nous avons besoin d’une situation exhaustive, claire et précise », a martelé Cheikh Diop à l’émission Grand Jury du dimanche, sur la Rfm, de ce 4 mai. Il a ainsi exigé qu’un recensement complet de tous les travailleurs concernés soit effectué dans les plus brefs délais.

Selon lui, seule une évaluation rigoureuse permettra d’ouvrir des négociations constructives avec les ministères compétents. « Il faut qu’on sache exactement combien de travailleurs sont touchés, pour pouvoir engager un dialogue avec les autorités, trouver des solutions et accompagner ces licenciés vers la réinsertion professionnelle », a-t-il expliqué.

Cheikh Diop a enfin réaffirmé l’engagement de la CNTS/FC à défendre les droits des travailleurs dans ce contexte de crise, appelant à la solidarité et à la responsabilité de tous les acteurs sociaux et économiques pour limiter l’impact social de ces licenciements massifs.