​Fermeture des marchés : les commerçants du marché Gueule-Tapée parlent de coup dûr même s’ils comprennent les décisions

Depuis la décision préfectorale de fermer les marchés à cause du virus du Covid-19, les commerçants de Gueule-tapée aux Parcelles Assainies disent s’en remettre à la décision des autorités. Selon eux, c’est un coup dur. Mais ils comprennent et acceptent les décisions en application du décret pris par le Premier ministre.



« Nous remercions le bon Dieu. Seul, lui sait pourquoi cette situation. C’est dur d’une part. Car les gens ne viennent plus comme au début. Mais nous vendons nos produits de 06 du matin à 16 heures, avant de repartir chez nous. Nous n’avons pas le choix. Car notre survie dépend de nos commerces. Si nous restons à la maison comment est ce que nous allons nourrir nos enfants. Donc c’est dur pour nous. Nous nous en remettons à Dieu », a indiqué Daba Ndiaye commerçante.



Ibrahima Camara ne dira pas le contraire. « Nous n’avons pas de salaire, à la fin du mois. C’est ici que nous gagnons notre vie. S’il ferme définitivement ce marché, nous allons souffrir. C’est mieux comme ça. Nous respectons les mesures prise l’Etat », dit-il.



La mairie a lui mis sur le marché ces hommes et des dispositifs d’hygiène. Ces agents surveillent les entrées et les sorties du marché. Tous ceux qui entrent, se lavent les mains avant d’accéder dans le marché.



« Cette situation, nous la vivons de la même manière que tout le monde. La mairie a mis sur le marché ces hommes, pour surveiller les entrées et les sorties du marché. Même si les gens se regroupent, les agents viennent les disperser. Il y a au niveau de chaque entrée du marché, un dispositif de lavages de mains, d’antiseptiques, et du savon pour se laver les mains. Les gens respect les mesures », informe Nogoye Sèye agent un des agents de la mairie.