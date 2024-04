SEN'EAU annonce des perturbations temporaires dans la distribution d'eau à Rufisque et Thiès

La SEN'EAU annonce des perturbations dans la distribution d'eau dans les localités de Rufisque et Thiès. Dans le communiqué de presse parvenu a PressAfrik, la société de distribution d'eau informe que ce sont des travaux de raccordement d'une nouvelle conduite à Pout qui causeront ces désagréments. Ils sont prévus dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 avril 2024. Ces travaux pourraient entraîner des perturbations temporaires dans la distribution d'eau dans certaines zones.



Les localités suivantes seront touchées par ces perturbations : "À Rufisque : Sébikhotane, Pouyène, Soulouf, Ndoukhoura, et Dougar. À Thiès : Pout Ville, Lelo Sérère, Lelo Ouolof, Tougouny, Ndiakhate, Khodoba, Mboul, Kayel, Sagnafil, Bayouf, Palal, ainsi que les antennes maraichères de Michel Sami, Alphonse Nidaye, Dominique 1 et SISMAR", lit-on sur le document.



Toutefois, la SEN'EAU a rassuré ses clients en affirmant que la situation reviendra à la normale dans la soirée du samedi 27 avril 2024. Pour soulager les populations des zones les plus impactées, un dispositif de camions citernes sera déployé.