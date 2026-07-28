​Grand Magal de Touba 2026 : des Assises scientifiques annoncées pour mieux documenter l’événement

Le Grand Magal de Touba innove pour son édition 2026. Le comité d’organisation de l’événement religieux prévoit de lancer ses premières Assises scientifiques, une initiative destinée à renforcer la recherche et la diffusion des connaissances autour de ce grand rassemblement annuel.



L’annonce a été faite par Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la commission Culture et communication du comité d’organisation du Magal. Selon lui, ces Assises figureront parmi les grandes nouveautés de l’édition prochaine.



Durant plusieurs jours, des chercheurs et spécialistes seront invités à présenter des travaux portant sur les différentes dimensions du Magal, notamment ses aspects religieux, sociaux, économiques et organisationnels.



« Nous avons voulu inscrire davantage le Magal dans une démarche scientifique permettant de mieux comprendre ses réalités, ses impacts et d’améliorer continuellement son organisation », a expliqué Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma.



D’après le journal L’Observateur, à travers cette initiative, le comité d’organisation ambitionne de faire du Magal un objet d’étude mieux documenté, tout en favorisant une meilleure compréhension de son rayonnement au Sénégal et au-delà.