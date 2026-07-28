Le Sénégal connait un «renforcement sensible» des conditions de travail d'agents de police (ONLP)

Au Sénégal, l’Observateur national des lieux de privation de liberté (ONLPL) a rendu public, lundi 28 juillet, son rapport annuel 2025. Dans le document consulté par PressAfrik, les conditions de travail des agents de police chargés d’assurer les gardes à vue ont «connu un renforcement sensible» en ressources humaines.



«L’écrasante majorité des unités visitées a connu un renforcement sensible de leurs ressources humaines par rapport aux dernières visites», a dit l’ONPL.



Le rapport précise néanmoins que des anomalies ont été constatées dans certaines localités. «Certaines unités ont enregistré une baisse ou une insuffisance relative du personnel. C’est le cas du Commissariat central de Kaolack qui a connu une légère diminution de son effectif comparé à la dernière visite en 2021», précise le document.



Dans la banlieue de Dakar, au Commissariat d’arrondissement de Pikine, malgré une augmentation enregistrée, «le personnel demeure insuffisant au regard de la complexité et du caractère criminogène de la zone». Au même moment, à Fatick, le fonctionnement du Commissariat central «avec un seul enquêteur» constitue «une contrainte opérationnelle notable».

