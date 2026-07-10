​Indice mondial sur l'IA responsable : Le trio Nigeria-Côte d'Ivoire-Sénégal domine le classement 2026

Le paysage de la gouvernance de l'intelligence artificielle en Afrique connaît une mutation rapide, marquée par une volonté accrue de structuration.



Selon la deuxième édition de l’Indice mondial sur l'IA responsable 2026, « le contenu des cadres nationaux sur l'IA dans les pays du Sud global a progressé de 83 % » depuis la première édition.



Cependant, cette dynamique reste fragile, le document soulignant que « 78 % des cadres dans ces pays sont non contraignants », ce qui limite considérablement la portée réelle des politiques adoptées sur le continent.



Au sein de l'espace ouest-africain, les performances sont contrastées.



Le Nigeria s'impose comme le leader régional et continental, occupant le 38e rang mondial avec un score de 45,93, salué comme un « point lumineux » pour ses avancées législatives protégeant notamment les données des enfants.



Il est suivi par la Côte d'Ivoire (64e mondial, score de 39,33), le Sénégal (74e mondial, score de 31,22) et la Gambie (score de 28,19), qui se distinguent par leurs initiatives respectives en matière de services publics et de protection numérique.



D’après le rapport, le défi majeur pour ces nations demeure l'écart criant entre les intentions politiques et l'exécution sur le terrain.



Les auteurs du rapport notent que, dans l'ensemble du Sud global, « des preuves de mise en œuvre concrète des cadres de gouvernance n'existent que dans 45 % des cas ».



Il ressort que pour les pays d'Afrique de l'Ouest, l'enjeu des prochaines années sera de transformer ces stratégies en mécanismes de contrôle effectifs, capables de garantir une utilisation éthique des technologies tout en comblant les lacunes persistantes dans la protection des droits des enfants et des travailleurs de l'IA.