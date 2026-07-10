Kolda : la grève générale largement suivie dans les secteurs de la santé et des collectivités territoriales

Le mot d'ordre de grève générale lancé par les centrales syndicales a été largement respecté ce vendredi dans la région de Kolda (sud), notamment dans les secteurs de la santé et des collectivités territoriales. Les responsables syndicaux saluent une forte mobilisation des travailleurs, tout en réaffirmant que leur combat vise avant tout le respect des engagements pris par l'État.



Selon Issa Touré, de la section locale de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), le mouvement a connu un suivi satisfaisant dans les différents services concernés. Un constat partagé par Alasane Mballo, responsable syndical affilié à l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) et en service au Centre hospitalier régional de Kolda, qui évoque une adhésion massive des agents au mot d'ordre de grève.



Du côté des collectivités territoriales, Ibrahima Koïta, responsable syndical, confirme également une forte mobilisation des travailleurs. À l'en croire, les revendications portent essentiellement sur le respect par l'État des engagements contenus dans le pacte de stabilité sociale signé avec les organisations syndicales.



« Sur ce terrain, l'État a vraiment failli », déplore-t-il, estimant que les promesses faites aux travailleurs tardent à être concrétisées.



Le responsable syndical réclame également l'application effective de la fonction publique locale, une réforme attendue depuis plusieurs années par les agents des collectivités territoriales. Il insiste aussi sur la nécessité de respecter les mesures de revalorisation salariale qui doivent découler de cette réforme.



Conscients des désagréments que cette grève peut occasionner, les responsables syndicaux lancent un appel à la compréhension des populations. Ils précisent que ce mouvement n'est nullement dirigé contre les usagers des services publics, mais qu'il constitue un moyen de pression pour amener les autorités à honorer leurs engagements envers les travailleurs.



Dans le secteur de l'éducation, la grève ne se fait pas sentir. Les cours sont à l'arrêt. L'heure est aux examens de fin d'année qui se déroulent normalement, a expliqué un responsable syndical affilié à la CSA.