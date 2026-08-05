​Inondations à Ballou : le maire Cheikhouna Camara appelle à la construction de ponts durables

Dans la région de Bakel, le maire de Ballou, Cheikhouna Camara, a appelé les pouvoirs publics à construire de véritables ponts pour faciliter les déplacements des populations et de lutter durablement contre les effets des inondations.



«L’ouvrage de franchissement qui reliait les villages de Yaféra, Aroundou et Ballou n’est plus praticable depuis les pluies diluviennes récentes enregistrées», a-t-il, dans des propos relayées par l’APS. C’était à l’occasion d’une visite de cet ouvrage endommagé après un cumul pluviométrique de 102 mn enregistré à Ballou.



«Ce qui nous étonne en plus, c’est que depuis ces pluies, plusieurs routes sont coupées, devenant impraticables », a-t-il déploré.



Le maire a évoqué aussi son inquiétude quant à d’éventuels dégâts que pourraient occasionner d’autres inondations plus importantes, appelant l’État à agir. «Il faudrait que l’Etat puisse faire appel au Génie militaire pour construire de véritables ponts durables. On ne peut pas chaque année vivre de pareilles situations», a-t-il plaidé.