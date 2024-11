​Kaolack : le gouverneur invite les populations à coopérer avec les forces de défense et de sécurité

Le gouverneur de la région de Kaolack, ville sise à l'ouest du Sénégal, Mohamadou Moctar Watt, a appelé, vendredi, les populations à coopérer avec les forces de défense et de sécurité. Selon lui, les FDS œuvrent pour l’intérêt général, en assurant l’intégrité territoriale du pays et la sécurité des citoyens. Il s’exprimait lors de la cérémonie de la Journée des forces armées, placée sous le thème : « Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées ».



« C’est l’occasion de rendre hommage au FDS d’une manière générale. Les populations ont l’obligation de coopérer avec les forces de défense et de sécurité. Parce que celles-ci sont à la disposition de la république et dans l’intérêt général. Le citoyen partout ou il se trouve dans le territoire national, il y a les forces de défense et de sécurité qui sont en train de veiller pour sa sécurité. Et sans la sécurité pas de développement. Le pays le plus instable aujourd’hui rencontre des difficultés pour son développement économique. Donc, les deux points sont liés. Voilà pourquoi les populations, je leur demande de ne plus faire dans l’omerta et d’aller dans le sens d’une meilleure coopération avec les forces de défense et de sécurité », a déclaré Mohamadou Moctar Watt.



Poursuivant son discours, le gouverneur de la région de Kaolack ajoute : « Les forces de défense et de sécurité sont là pour veiller sur les intérêts nationaux. Que ce soit pour lutter contre la criminalité forestière avec la coupe de bois, que ce soit ceux-là qui développent des activités délétères le long de la frontière, ou ceux qui s’activent dans le trafic de drogue. Voilà donc un ensemble de pratiques qui menacent la sécurité des citoyens pour lesquelles les FDS sont engagés ».