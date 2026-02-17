​Kédougou : une femme déférée pour séquestration d'une ressortissante nigériane

L’Antenne régionale de Tambacounda (sud est) de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a déféré, le 16 février 2026, une femme pour «traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et proxénétisme».



Son interpellation fait suite à un renseignement opérationnel de l’antenne de Kédougou qui indiquait la séquestration d’une ressortissante nigériane dans le quartier Lawol Tamba. Selon le communiqué de la police, la victime aurait été convoyée depuis le Nigeria par la mise en cause.

Identifiée et interpelée par les enquêteurs, la perquisition de son domicile a permis la saisie d'un téléphone portable, de carnets sanitaires, de cartes consulaires étrangères, ainsi que d’un lot de préservatifs et de numéraire.



Lors des auditions, la victime aurait confirmé avoir été introduite au Sénégal sous la contrainte d'une dette de deux millions de FCFA. La mise en cause a avoué avoir « acheté » la victime à Dakar pour 275 000 FCFA, tout en contestant le montant de la dette réclamée.



L’exploitation technique du téléphone a révélé de nombreuses transactions financières suspectes et, plus grave encore, une vidéo montrant une mineure soumise à des actes dégradants sous la contrainte, selon le communiqué de la police.