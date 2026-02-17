Supporteurs sénégalais arrêtés : «Nous dénonçons cette injustice et demandons leur libération» (Pape Matar Sarr)

Le milieu de terrain des «Lions de la Teranga», Pape Matar Sarr, a dénoncé «fermement» ce mardi la détention prolongée des 17 supporters sénégalais, arrêtés il y a exactement un mois, après des actes de violences à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, au Maroc.



«Nous dénonçons fermement cette injustice et demandons leur libération. Soutien total à nos compatriotes», a écrit sur X (anciennement Twitter), Pape Matar Sarr, qui regrette «30 jours de détention pour des supporters dont le seul tort a été de soutenir leur équipe avec passion».



Les supporters sénégalais, arrêtés le 18 janvier, sont accusés entre autres de «troubles à l’ordre public, hooliganisme». Le procès est en cours, après plusieurs reports dus à la grève des avocats dans le royaume chérifien. La plaidoirie des avocats de la défense est prévue le 19 février 2026, au tribunal de Rabat.