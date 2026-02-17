Libération des supporters sénégalais détenus : Cheikh Niang évoque «des assurances reçues» du Maroc

Ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang a évoqué, ce mardi 17 février, que «des assurances reçues» du Maroc pourraient aboutir «très bientôt» à la libération des 17 supporters détenus au Maroc dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.



«Nous espérons que très bientôt, cette posture que nous avons, ce langage que nous avons, en tout cas, avec les assurances que nous avons reçues de la partie marocaine, tout cela va se concrétiser par une libération de nos compatriotes», a dit Cheikh Niang, au cours d’une séance plénière dédiée à l’examen d’un projet de lois sur la ratification de convention internationale, à l’Assemblée nationale.



Le chef de la Diplomatie a estimé également que «la qualité des relations entre le Maroc et le Sénégal ne devrait pas permettre de voir cette situation durer aussi longtemps», rappelant que ce dossier «touche à la dignité des concitoyens et à la protection de leurs droits fondamentaux». Il a assuré, par ailleurs, que le Sénégal suivra «avec vigilance et détermination» cette affaire.



Cheikh Niang a souhaité, enfin, que «120 minutes de jeu de football ne gaspillent pas tout ce que» le Sénégal et le Maroc ont «engagé par des siècles d'amitié et des décennies de coopération», interpellant les autorités du Royaume chérifien à «prendre en compte cette réalité».