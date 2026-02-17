Fête du 04 avril : la mairie de Thiès annonce la «fermeture temporaire» de l’axe Promenade des Thiessois – Station EDK

En prélude aux préparatifs du défilé du 04 avril 2026, la mairie de Thiès informe «les usagers de la route que l’axe Promenade des Thiessois – Station EDK (Avenue Caen) sera temporairement fermé à la circulation, le mercredi 18 février 2026, de 09h00 à 13h00».
Dans son communiqué, ce mardi 17 février 2026, la municipalité indique que cette mesure « s’inscrit dans le cadre d’une reconnaissance du site par l’Armée », notamment pour le passage et «la manœuvre des véhicules lourds».
Ainsi, elle invite «les conducteurs et usagers à emprunter les itinéraires de contournement et à faire preuve de prudence aux abords de la zone concernée».
