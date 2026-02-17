Mbour : un pompiste arrêté pour un présumé détournement de 13,7 millions FCFA

Dans la localité de Joal (sud-est), A. Mbodji, un pompiste à la station Neptune Oil, est en prison depuis vendredi 13 février. Il est accusé par son patron, K. Diakhaté, d’avoir détourné 13,7 millions de FCFA.



Selon L’Observateur, le gérant de la station, K. Diakhaté, avait constaté une baisse significative du chiffre d'affaires et des irrégularités dans les versements. Un inventaire aurait révélé un trou dans la comptabilité. Alors qu’il aurait reconnu les faits et promis de rembourser, A. Mbodji n’aurait jamais honoré son engagement, conduisant à une plainte déposée le 11 février 2025.



Lors de son interrogatoire, A Mbodji aurait reconnu les faits, mais a contesté le montant en question, affirmant avoir remis du carburant à crédit à des 36 pêcheurs, sans pouvoir identifier ces clients.

Déféré au parquet de Mbour, il a été placé sous mandat de dépôt en attendant son procès pour malversation financière devant le Tribunal de grande instance de la même ville.