​Keur Massar : La gendarmerie démantèle un réseau Qnet à Niacoulrap

La Brigade de recherches de Keur Massar un département situé à l'est de Dakar, au Sénégal, a frappé un grand coup jeudi dernier en démantelant un réseau Qnet à Niacoulrap, dans le département de Keur Massar (Dakar). Cette opération a été menée suite à l'exploitation d'un renseignement précis qui a permis d'identifier une maison suspecte. Les investigations des gendarmes ont abouti à l'arrestation en flagrant délit de plusieurs individus en pleine séance de présentation du système de vente pyramidal, communément appelé "Qnet", devant une vingtaine de personnes de diverses nationalités.



Dans le cadre de cette enquête, quatre individus ont été interpellés et sont désormais poursuivis pour « association de malfaiteurs, escroquerie et trafic de migrants ». Lors de l'intervention, les gendarmes ont également procédé à la saisie de plusieurs éléments probants : un téléviseur 15 pouces, une clé USB contenant des vidéos de présentation du système, un album explicatif du projet, un tableau de présentation, divers produits proposés aux recrues, et des carnets de reçus attestant des versements effectués.



Cette opération souligne la vigilance des forces de l'ordre face aux pratiques commerciales illégales et aux réseaux potentiellement frauduleux.