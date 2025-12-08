CAN 2025 : « Assad », la mascotte officielle de la compétition, dévoilée

Dénommée "Assad", la mascotte sera omniprésente durant la compétition ( stades, fans zones, évènements communautaires, et contenus numériques), prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



"Inspiré du Lion de l’Atlas, l’un des symboles nationaux les plus emblématiques du Maroc, figure à la fois fédératrice et puissante à l’échelle du continent africain, Assad tire son nom du mot arabe signifiant « lion ». Il incarne la force, la fierté et l’authenticité culturelle, des valeurs qui résonnent profondément auprès des supporters au Maroc comme partout en Afrique.», indique la CAF dans son communiqué.



Selon la même source, l’identité visuelle d’Assad repose sur un lion amical et juvénile, dont les traits expressifs et la personnalité énergique reflètent la chaleur, la créativité et la diversité de l’Afrique. Sa palette de couleurs et son style global s’intègrent parfaitement à l’identité de la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025, garantissant une image de tournoi cohérente, moderne et dynamique.