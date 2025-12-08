Recel de véhicules à Mbour : trois (03) personnes interpellées, le principal suspect en fuite

A Mbour, à 80 Km au sud de Dakar, trois (03) personnes dont une esthéticienne et une hôtelière, ont été placées sous mandat de dépôt. Elles sont "soupçonnées d’avoir acquis, dans des conditions frauduleuses, deux voitures disparues après une location à Saly Portugal", le principal locataire du véhicule ayant disparu.



D’après "L’Observateur", l’affaire remonte au 26 octobre 2025, où Ch. Fall, connu dans le milieu des transactions automobiles, aurait loué deux véhicules pour une durée de 30 jours, contre la somme de 1,2 million FCFA, avec un acompte de 950.000 FCFA. Cependant, à l’échéance du contrat, le 25 novembre, le locataire ne s’est pas présenté. Le gérant s’est donc résolu à porter plainte le 01er décembre au commissariat de Saly.



L’enquête policière a permis de localiser l’un des deux (02) véhicules auprès de M.N. Fall, esthéticienne à Gandial et sœur du présumé suspect. Interpellée, elle déclare avoir "acheté la voiture à son frère pour 1,5 million F, avant de le revendre à Mb. Aidara, pour 2,7 millions F". La deuxième voiture est retrouvée aurait été retrouvée à Malicounda, en possession de M. Dieye, qui dit l’avoir acheté à 4 millions F.



La Police a établi que ces acquisitions ont été faites de "manière clandestine", sans acte de procédure, ni procuration légale, en violation de la loi.



Les trois (03) suspects ont donc finalement été placé sous mandat de dépôt, pendant qu’"un avis de recherche actif a été lancé par la Police de Saly Portugal" contre Ch. Fall, en fuite.