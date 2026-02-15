​Kolda : des résultats satisfaisants pour l’opération de contrôle routier de l’ANASER

76 véhicules contrôlés, 45 infractions relevées, 12 véhicules immobilisés et 135 000 F d’amendes forfaitaires perçues : tel est le bilan de l’opération mixte de contrôle et de sensibilisation à la sécurité routière menée vendredi dernier à Kolda, sur initiative de l’Agence Nationale pour l’Assurance Sécurité Routière (ANASER).



Selon le Directeur Général de l’ANASER, Atoumane Sy, cette initiative, conduite en collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), s’inscrit dans le cadre des efforts pour faire baisser la tendance de l’accidentologie au Sénégal. Face à l’augmentation préoccupante des accidents de la route, l’agence entend renforcer la discipline et responsabiliser tous les usagers.



L' objectif principal est de sensibiliser, d’éduquer et d’accompagner les conducteurs ainsi que les autres acteurs de la circulation pour des comportements plus sûrs au quotidien , a indiqué M. Sy.



Au-delà des contrôles classiques, la mission a également servi de cadre à des séances de sensibilisation ciblées. Les conducteurs et usagers ont été informés des principaux comportements à risques et des bonnes pratiques de sécurité routière. Des échanges ont permis de rappeler l’importance du respect des limitations de vitesse, du port de la ceinture de sécurité ainsi que du casque pour les motocyclistes.



Dans le même élan, des kits de sécurité et des casques ont été remis à certains usagers, dans le but d’encourager leur adoption systématique comme mesure préventive contre les risques d’accidents graves.



Cette opération s’ajoute à une série d’actions entreprises par l’ANASER dans plusieurs localités du pays, dans une dynamique de partenariat avec les autorités locales et les forces de sécurité, pour renforcer la sécurité routière au Sénégal.