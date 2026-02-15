Géopolitique de l’eau : Aminata Touré invite le monde à «s’inspirer» de la gestion du bassin du fleuve Sénégal

Aminata Touré, haut représentant du Président Diomaye Faye, a participé à un panel sur la Géopolitique de l’eau, en marge de la Conférence internationale sur la Sécurité de Munich. A cette occasion, elle a plaidé, ce dimanche 15 février, pour que le monde «s’inspire» de la gestion du bassin du fleuve Sénégal, dans un message sur sa page Facebook.



«Le monde devrait s’inspirer de la sagesse des quatre pays africains que sont le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée et le Mali qui dès 1972 ont créé l'Organisation Intergouvernementale pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) pour la gestion intégrée et durable du bassin du fleuve Sénégal», a dit Aminata Touré, dans un contexte où elle dit assister «à l'intensification universelle des conflits locaux ou géopolitiques liés à la raréfaction et au partage de l'eau douce».



L’ancienne Première ministre a conclu en rappelant que l’OMVS «est la preuve que lorsque l’Afrique se regroupe pour la défense de ses propres intérêts, elle gagne», ajoutant que «l’unité africaine est le meilleur levier pour éradiquer définitivement la pauvreté et assurer la sécurité des peuples africains».