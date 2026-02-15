Drame à Dabia : un homme âgé de 31 ans retrouvé pendu près du collège

La stupeur et l'incompréhension règnent dans la commune de Dabia (est). Dans la matinée du 14 février, le corps sans vie de Djibi Abdoul Dia, un jeune homme de 31 ans, a été découvert sans vie, plongeant la localité de Goudidé Ndiépé dans un deuil profond.



​Il était environ 7 heures du matin lorsque l'effroi a saisi le corps enseignant du collège de la localité. Des professeurs, en route pour leurs cours, ont fait la sinistre découverte. Le corps du jeune homme, pendu à un arbre, à proximité de l'établissement.



​Alertée immédiatement, la brigade de gendarmerie des Agnam s'est rendue sur les lieux pour procéder aux constatations d'usage. Le corps a ensuite été acheminé vers le centre de santé de Thilogne par les secours.



​La nouvelle a provoqué une onde de choc, tant le profil de la victime détonne avec ce geste tragique. Djibi Abdoul Dia n'était pas un inconnu. Ancien étudiant brillant, il avait obtenu son baccalauréat en 2015 avant de décrocher une licence au département d'Anglais de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



​À Goudidé Ndiépé, ses proches et les jeunes du village décrivent un homme lucide et serein, ​très actif dans les mouvements associatifs, engagé pour le développement de sa communauté.



​Selon les informations recueillies auprès de nos confrères d'iRadio, rien ne laissait présager un tel dénouement le vendredi soir, alors que Djibi avait passé la soirée avec ses amis jusqu'à 20 heures. Pris de violents maux de ventre, il avait été admis au poste de santé local, dont il était ressorti vers 1 heure du matin.



​Pour l'heure, les raisons du drame restent totalement inconnues. ​La victime a été inhumée au cimetière de Goudidé Ndiépé en présence d'une foule meurtrie. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour éclaircir les circonstances exactes de cette affaire.