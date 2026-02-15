RDC: la prison centrale de Makala à Kinshasa touchée par une épidémie de choléra

En République démocratique du Congo, l’épidémie de choléra gagne du terrain jusqu’à atteindre la plus grande prison du pays : Makala, à Kinshasa. Des décès y ont été signalés. Plusieurs cas sont confirmés parmi les détenus. Les autorités judiciaires annoncent des mesures d’urgence pour tenter d’endiguer la propagation.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">