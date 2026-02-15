Environnement: «Le bassin du Congo va devenir l'un des sites les plus importants pour la santé de la planète»

RFI : Votre exposition intitulée « Au cœur du bassin du Congo » retrace plusieurs années de votre travail de photographe, comment l’idée de ce projet vous est-elle venue ?
Hugh Kinsella Cunningham : En parcourant mes archives, je me suis rendu compte que j'avais en fait visité beaucoup plus de régions du Congo que je ne le pensais. C'est une zone tellement vaste que je croyais n’en avoir vu qu'une infime partie. Mais en parcourant tous mes différents travaux pour des magazines au fil des ans, ainsi que les différents projets et parcs nationaux que j'avais visités, je me suis dit que j'avais suffisamment de matière pour vraiment montrer aux gens la richesse et la beauté des différentes régions et des différents écosystèmes. Le bassin du Congo va bientôt devenir l'un des sites les plus importants pour la santé de la planète, c’est le poumon vert de l'Afrique. Il absorbe toujours plus de carbone qu'il n'en émet.
La grande majorité de votre travail traitait jusqu’ici des conflits en cours au Congo avant cette exposition. Est-ce également un moyen de montrer le Congo sous un autre angle ? La beauté du pays plutôt que la guerre ?
Il y a des choses extrêmement surprenantes à découvrir au Congo. À la frontière avec l’Ouganda, vous avez des glaciers qui fondent, et de l’autre côté du pays vous pouvez trouver les derniers zèbres du Congo dans un parc national. Mais je pense qu'il est également important de dire que beaucoup de gens vivent encore dans des zones de conflit et que le conflit n'est jamais loin. Il y a donc beaucoup de sites d'une grande beauté naturelle qui sont juste à côté de zones de conflit.
Le fleuve Congo est omniprésent sur vos photos. Pouvez-vous expliquer pourquoi il est si important au Congo et pourquoi toute l’exposition semble suivre le cours du fleuve ?
Le Congo et tous ses affluents traversent neuf pays, qui sont évidemment des pays très peu développés sur le plan économique, avec des infrastructures médiocres et un terrain incroyablement difficile. Il y a beaucoup de marécages, beaucoup de forêts. C'est assez impénétrable. Le fleuve relie donc les communautés de ces zones isolées à toutes les différentes régions du pays. Cela permet de gagner de l'argent, ce qui serait impossible autrement. Cela signifie que, par exemple, une famille originaire d'un village en amont dans l'Équateur, que j’ai pu photographier sur le fleuve, peut, en une semaine ou deux de voyage, se connecter au cœur de l'économie à Kinshasa. Mais le voyage est très dangereux, car les courants sont très forts. Il y a souvent des accidents tragiques et des gens se perdent la nuit parce que les courants sont dangereux. Mais c'est le principal moyen de transport. Il relie les gens.
Le fleuve a donc un rôle économique important pour ces populations reculées ?
Oui, c'est l'un des seuls moyens viables pour beaucoup de communautés de gagner correctement leur vie, grâce aux ressources naturelles de leur région. Les gens coupent des arbres, ils attachent les troncs entre eux et se laissent dériver en aval pour les vendre en espérant réaliser un bénéfice de 300 dollars. Pour eux, cela représente une fortune.
Cela ne pose-t-il pas des problèmes de déforestation ?
J’ai suivi beaucoup de gens qui coupent des arbres pour faire du charbon de bois, cela pourrait donner l'impression que la population elle-même est le principal problème en termes de déforestation massive au Congo qui a perdu un million d'hectares de forêt par an en 2023 et 2024, en supposant que cette tendance se poursuive. Mais en réalité, ce sont les énormes concessions forestières industrielles qui déboisent une grande partie du bassin du Congo qui sont les vraies responsables et celles-ci sont beaucoup plus difficiles d'accès pour un photographe. J'ai dû avoir recours à des photos prises discrètement par drone pour avoir une idée de l'ampleur de la déforestation en cours dans le bassin du Congo. J’ai également pu photographier une péniche, on en voit parfois passer sur le fleuve. Elle comptait environ trois segments contenant des centaines de grumes de bois, dont certaines étaient absolument gigantesques.
Le bassin du Congo est désormais le plus important puits de carbone au monde, il absorbe plus de CO2 que l’Amazonie. Pouvez-vous expliquer l'importance de cet écosystème pour le climat ?
Sur une des photos de l’exposition, on voit le village de Lalama et les tourbières qui l’entourent. Elles retiennent le carbone. On l’a découvert assez récemment, mais ces tourbières retiennent aujourd’hui 30 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, ce qui équivaut à trois ans d'émissions de toute la planète rien que dans cette seule région. Il est donc évident que c'est un site très important à préserver. Ce qui est très intéressant, c’est que les communautés locales connaissent désormais la valeur de ce qu'elles possèdent. Le chef du village est désormais en contact avec des ONG environnementales qui lui ont rendu visite et il essaie de voir comment cela peut également profiter à sa communauté. Mais ils ont par exemple décidé qu'ils mettaient de côté certaines terres qu'ils ne couperaient pas pour produire du charbon de bois, car ils ont compris l'importance de cette mesure, notamment parce que c'est entre le Congo et le Nil que le changement climatique est le plus évident. Dans certains endroits, le point de basculement a déjà été atteint. La fonte des glaciers du bassin du Congo est quelque chose de très emblématique à photographier car même si les efforts de conservation sont bien intentionnés, il est trop tard. Le glacier du Rwenzori aura disparu d'ici la prochaine décennie.
Pensez-vous que les risques environnementaux qui pèsent sur la forêt amazonienne soient les mêmes pour le bassin du Congo ?
Ce qui protège beaucoup de régions du Congo, c'est essentiellement leur éloignement et leur accessibilité difficile. La zone peut encore être protégée. Il y a eu ces dernières un tollé général parce que le gouvernement congolais allait mettre en place un plan visant à vendre aux enchères certaines zones, y compris dans des zones protégées, pour obtenir des droits de forage pétrolier et gazier. Cette vente aux enchères a été annulée en 2024, mais cela a montré les enjeux et le fait que cette vente aux enchères n'ait jamais eu lieu est un signe très positif. De plus, bon nombre de ces sites sont trop complexes sur le plan logistique pour permettre une exploitation à grande échelle. Les gens doivent encore utiliser le fleuve pour extraire les arbres et les ressources en bois. Il serait très compliqué pour quiconque de se lancer dans d'autres opérations.
Avant cette exposition, la plupart de vos travaux portaient sur les conflits que connaît le pays, ce projet n'est-il pas d'abord pour vous une sorte de déclaration d'amour au bassin du Congo ?
Peut-être, oui. Je vis en RDC depuis 2019 et même lorsque je couvrais des conflits, je me retrouvais dans des endroits magnifiques entouré de gens formidables. C'est comme s'il y avait tellement de contextes différents réunis en un seul. Le fleuve Congo est complètement différent des Kivus, qui sont eux-mêmes complètement différents des montagnes ou des savanes. Il y a tellement de choses à explorer. Et ce serait fantastique si, à l'avenir, la RDC, qui est selon moi le pays le plus intéressant d'Afrique, était un peu plus ouverte aux visiteurs afin que tout le monde puisse apprécier sa beauté et sa diversité.
Un aperçu des photos de l'exposition «Au cœur du bassin du Congo» de Hugh Kinsella Cunningham
