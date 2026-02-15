Environnement: «Le bassin du Congo va devenir l'un des sites les plus importants pour la santé de la planète»

Pensez-vous que les risques environnementaux qui pèsent sur la forêt amazonienne soient les mêmes pour le bassin du Congo ?



Ce qui protège beaucoup de régions du Congo, c'est essentiellement leur éloignement et leur accessibilité difficile. La zone peut encore être protégée. Il y a eu ces dernières un tollé général parce que le gouvernement congolais allait mettre en place un plan visant à vendre aux enchères certaines zones, y compris dans des zones protégées, pour obtenir des droits de forage pétrolier et gazier. Cette vente aux enchères a été annulée en 2024, mais cela a montré les enjeux et le fait que cette vente aux enchères n'ait jamais eu lieu est un signe très positif. De plus, bon nombre de ces sites sont trop complexes sur le plan logistique pour permettre une exploitation à grande échelle. Les gens doivent encore utiliser le fleuve pour extraire les arbres et les ressources en bois. Il serait très compliqué pour quiconque de se lancer dans d'autres opérations.



Avant cette exposition, la plupart de vos travaux portaient sur les conflits que connaît le pays, ce projet n'est-il pas d'abord pour vous une sorte de déclaration d'amour au bassin du Congo ?



Peut-être, oui. Je vis en RDC depuis 2019 et même lorsque je couvrais des conflits, je me retrouvais dans des endroits magnifiques entouré de gens formidables. C'est comme s'il y avait tellement de contextes différents réunis en un seul. Le fleuve Congo est complètement différent des Kivus, qui sont eux-mêmes complètement différents des montagnes ou des savanes. Il y a tellement de choses à explorer. Et ce serait fantastique si, à l'avenir, la RDC, qui est selon moi le pays le plus intéressant d'Afrique, était un peu plus ouverte aux visiteurs afin que tout le monde puisse apprécier sa beauté et sa diversité.



Un aperçu des photos de l'exposition «Au cœur du bassin du Congo» de Hugh Kinsella Cunningham