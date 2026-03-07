​Kolda : les jeunes sensibilisés à l’importance de la participation des femmes dans la prise de décision

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme du 8 mars, les coordonnatrices et coordonnateurs des clubs d’intégrité à la citoyenneté active (CICA) ont pris part, ce samedi à Kolda, à une rencontre de sensibilisation axée sur la participation féminine dans les instances de prise de décision.



L’objectif de cette rencontre est de conscientiser les plus jeunes sur les enjeux liés à l’implication des femmes dans la gouvernance et le développement durable. L’initiative est portée par les femmes de la section locale du Forum Civil, en collaboration avec des femmes entrepreneures, des responsables genre de certaines organisations de la place ainsi que des élues locales.



Au cœur des échanges figurait notamment le plan de redressement économique et social, un cadre de réflexion jugé important pour promouvoir la contribution des femmes au développement.



Selon la coordonnatrice adjointe du Forum Civil de Kolda chargée du genre et de l’équité, Aminata Diallo, la participation féminine est indispensable pour la réussite de ce plan.

« La femme doit participer à la mise en œuvre de ce plan en posant des actions concrètes », a-t-elle soutenu.



Pour elle, cette implication passe nécessairement par l’autonomisation des femmes, un processus qui doit commencer dès le plus jeune âge. Il s’agit notamment de donner aux adolescents les outils nécessaires pour s’exprimer librement, formuler leurs idées, prendre des décisions et être capables de les défendre.



« C’est ainsi que nous aurons demain de bons entrepreneurs et de véritables actrices et acteurs du développement », a-t-elle expliqué devant les participants.



De son côté, Diadia Baldé, transformatrice de produits locaux, a rappelé que la région de Kolda dispose d’importantes potentialités économiques. Elle estime cependant que leur valorisation passe par un renforcement de l’industrialisation locale et par la promotion du consommer local.



Selon elle, ces mesures permettraient notamment de résoudre les difficultés d’accès au marché auxquelles sont confrontés de nombreux acteurs locaux, en particulier les femmes entrepreneures.



S’exprimant au nom des clubs CICA, Mlle Baldé élève au lycée Alpha Molo Baldé, s’est félicitée de la tenue de cette rencontre qui a permis aux jeunes participants de mieux comprendre les enjeux liés au développement économique et à la participation citoyenne.



Il convient de rappeler que cette activité s’inscrit dans le cadre du projet « Jeunesse active : impulser la participation et la gouvernance dans la ville de Kolda », mis en œuvre par le consortium Fondation Guné / Forum Civil, avec l’appui financier de la mairie de Barcelone, en Espagne. Ce projet vise notamment à renforcer l’engagement citoyen des jeunes et à promouvoir une gouvernance locale inclusive.